Сафонов оказался в символической сборной первого тура Лиги чемпионов

Об этом сообщает Советский спорт с ссылкой на известный статический портал WhoScored.
Отметим, что благодаря уверенной игре 21-летнего россиянина в гостевом матче с «Ренном» (1:1) «быки» набрали свои первые очки в истории выступлений в ЛЧ. В поединке с французами Сафонов оформил шесть сейвов.
Сборная тура выглядит следующим образом:
Вратарь: Матвей Сафонов («Краснодар»);
Защитники: Хуан Куадрадо («Ювентус»), Фабиньо («Ливерпуль»), Кристиан Ромеро («Аталанта»), Данило («Ювентус»);
Полузащитники: Тете («Шахтер»), Йосуа Киммих (Бавария), Леон Горецка, Кингсли Коман (все – «Бавария»);
Нападающие: Лионель Месси («Барселона»), Дуван Сапата («Аталанта»).