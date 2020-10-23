Сафонов оказался в символической сборной первого тура Лиги чемпионов

Сафонов оказался в символической сборной первого тура Лиги чемпионов

Сегодня, 14:43СпортPhoto: pxhere.com
Игрок «Краснодара» Матвей Сафонов стал лучшим голкипером первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Об этом сообщает Советский спорт с ссылкой на известный статический портал WhoScored.

Отметим, что благодаря уверенной игре 21-летнего россиянина в гостевом матче с «Ренном» (1:1) «быки» набрали свои первые очки в истории выступлений в ЛЧ. В поединке с французами Сафонов оформил шесть сейвов.

Сборная тура выглядит следующим образом:

Вратарь: Матвей Сафонов («Краснодар»);

Защитники: Хуан Куадрадо («Ювентус»), Фабиньо («Ливерпуль»), Кристиан Ромеро («Аталанта»), Данило («Ювентус»);

Полузащитники: Тете («Шахтер»), Йосуа Киммих (Бавария), Леон Горецка, Кингсли Коман (все – «Бавария»);

Нападающие: Лионель Месси («Барселона»), Дуван Сапата («Аталанта»).

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