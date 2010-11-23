Спутник уступил Крыльям Советов одну шайбу

Тагильчане провалили стартовый отрезок встречи, пропустив в свои ворота три шайбы подряд. Игорь Агапитов практически сразу отыграл одну шайбу. До перерыва соперники еще раз обменялись голами. В начале второго периода новобранец «Спутника» Мирослав Лажо сократил отставание до минимума – 3:4. На 26-й минуте москвичи восстановили преимущество в две шайбы. Лишь через 30 минут игрокам Спутника удалось подправить счет на табло – 4:5. Завтра Спутник играет в Рязани. На родной лёд хоккеисты вернутся в начале декабря. 2-го декабря они примут тольяттинскую «Ладу», а 4-го – саратовский «Кристалл».