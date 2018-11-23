Стадион «Юность» в Екатеринбурге открывает сезон массового катания

Один самых больших катков Екатеринбурга на стадионе «Юность» открывается 23 ноября в 19:00. Все желающие смогут покататься на коньках с 19:00 до 22:00, в субботу с 17:00 до 22:00, а в воскресенье с 15:00 до 22:00.