Стадион «Юность» в Екатеринбурге открывает сезон массового катания
Сегодня, 11:25СпортФото: maxpixel.net
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23 ноября в 19:00 на стадионе «Юность» в Екатеринбурге открывается каток.
Сюжеты: Екатеринбург
Один самых больших катков Екатеринбурга на стадионе «Юность» открывается 23 ноября в 19:00. Все желающие смогут покататься на коньках с 19:00 до 22:00, в субботу с 17:00 до 22:00, а в воскресенье с 15:00 до 22:00.
На территории стадиона будет работать буфет, раздевалки, а также прокат и заточка коньков.
В начале ноября началась заливка катка в парке имени Маяковского, также планируется открытие большого катка у подножия башни «Исеть», сообщает Е1.ru.
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