Форвард «Спартака» Александр Соболев перенес операцию на колене.

23-летний нападающий, получивший повреждение в расположении сборной России, был прооперирован в понедельник в Риме, сообщает «Советский спорт». До зимней паузы Соболев точно не сыграет и сможет вернуться на поле только весной. «Ждем возвращения Саши в общую группу во время зимних сборов и желаем скорейшего выздоровления!», – сообщили в клубе. Соболев перешел в «Спартак» из «Крыльев Советов» в начале 2020 года. За календарный год он сыграл в 26 матчах и забил девять голов.

