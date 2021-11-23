Условия карантина в Нижнем Тагиле возмутили больных COVID-19 летающих лыжников

Условия карантина в Нижнем Тагиле возмутили больных COVID-19 летающих лыжников
Условия карантина в Нижнем Тагиле возмутили больных COVID-19 летающих лыжников
Сегодня, 09:02СпортФото: группа "Лыжное двоеборье и прыжки на лыжах с трамплина" во ВКонтакте
Условия нахождения на карантине по коронавирусу на первом этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин (КМ) в Нижнем Тагиле стали поводом для высказывания недовольства среди представителей делегации из Германии.

У троих иностранных гостей тагильского этапа КМ — Клеменса Муранки из Польши, Декера Декана из США и Бернхарда Метцлера из Германии — анализ на коронавирус по приезду в России был положительный, пишет «Газета.ру». Поэтому этих иностранцев отселили из отеля в специальные изоляторы.

По словам тренера немецкой команды Штефана Хорнгахера, условия пребывания в российских изоляторах оставляли желать лучшего. После возмущения команды из Германии, инфицированные спортсмены смогли продолжить лечение в частной лечебнице Екатеринбурга уже в более комфортных условиях.

Напомним, первый этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин прошел в Нижнем Тагиле с 19 по 21 ноября.

Сюжеты:
КоронавирусНижний Тагил
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