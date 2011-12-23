Нижнетагильский спортивный клуб «Спутник» празднует 50-летний юбилей

За высокие достижения 23 декабря 1961 коллективу физической культуры Уралвагонзавода был присвоен статус клуба и название «Спутник»: в год запуска первого космического аппарата решение активистов было единогласным.

«Спутник» начал свою летопись с коллектива физкультуры спортобщества «Строитель» Уралвагонстроя в 1934 году, когда была построена первая примитивная спортивная база – барак и футбольное поле. Организатором и первым инструктором коллектива стал товарищ Сибирцев. Уже в 1936 году спортивная организация, которую возглавил Борис Николаевич Якимов, выступала под патронажем добровольного общества «Дзержинец». Война перечеркнула далеко идущие планы, но после Победы спортивное движение на Уралвагонзаводе быстро возродилось.

Из года в год улучшалась материальная база, увеличивалось количество членов коллектива, открывались новые секции, росло мастерство спортсменов. С 1970 года и по сей день «Спутник» возглавляет Александр Смелик, которому в 1994-м за огромный вклад в развитие спорта присвоено звание «Заслуженный работник физической культуры». Именно под его руководством спортсмены клуба поднялись на более высокий уровень мастерства. К огромному числу Мастеров спорта (всего за годы существования клуба подготовлено 198 мастеров спорта) добавилась плеяда «международников» (20 человек), из них звание «Заслуженный мастер спорта России» удостоены семеро: М.Жгулева (пауэрлифтинг), Н.Рагозина (кик-боксинг), О.Красномовец, Д.Форшев, М.Савинова (все – легкая атлетика), С.Ульянова (тяжелая атлетика). Проделанная Александром Смеликом работа по достоинству оценена и руководством города, ему присвоено звание «Почетный гражданин города Нижнего Тагила».

Звания «Заслуженный тренер России» добились шесть человек, многие из них до сих пор работают в клубе: Н.Е. Пятницкий (тяжелая атлетика), А.С. Малышев (бокс), В.И. Огородников, М.Н. Бусыгина (оба – лыжные гонки), С.К. Шубников, А.О. Вейнгардт (оба – хоккей).