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Нижнетагильский спортивный клуб «Спутник» празднует 50-летний юбилей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Нижнетагильский спортивный клуб «Спутник» празднует 50-летний юбилей

23 декабря 2011, 16:37СпортВалерия Лошкарева
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