«Спутник» начал серию выездных матчей победой
С победы над альметьевским «Нефтяником» со счетом 2:1 начали выездную серию хоккеисты «Спутника».
Такой исход поединка вряд ли кто предвидел накануне: ведь встречалиськоманды, занимающие полярные места в турнирной таблице, к тому жестатистика выступлений тагильчан на поле соперника также оптимизма невнушала, сообщает пресс-служба тагильского хоккейного клуба.
Хорошая игра с обилием голевых моментов и силовой борьбы. Мы здоровопровели первый период, имели заметное преимущество по броскам, а вотвторой провалили. Но после разговора в раздевалке довели до конца то,что не получилось вначале. Имели еще два очень хороших момента. Радует,что выстояли в концовке. В Альметьевске они у нас всегда не получались,все время нас дожимали. На этот раз выдержали и сумели взять три очка утакой сильной команды. Надежды попасть в плей-офф не теряем. Шансы есть,будем бороться до конца прокомментировал матч Алексей Фетисов, и.о. гл.тренера «Спутника».
Алексей Фетисов отметил также игру нового вратаря клуба Сергея Огурешникова.
С его приходом команда немного раскрепостилась. Перестали пропускать глупые голы, и результаты улучшились отметил наставник тагильских хоккеистов.
Следующий матч «Спутник» сыграет в Волжске 24 декабря с местной «Ариадой-Акпарсом».
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