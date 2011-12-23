«Спутник» начал серию выездных матчей победой

Хорошая игра с обилием голевых моментов и силовой борьбы. Мы здоровопровели первый период, имели заметное преимущество по броскам, а вотвторой провалили. Но после разговора в раздевалке довели до конца то,что не получилось вначале. Имели еще два очень хороших момента. Радует,что выстояли в концовке. В Альметьевске они у нас всегда не получались,все время нас дожимали. На этот раз выдержали и сумели взять три очка утакой сильной команды. Надежды попасть в плей-офф не теряем. Шансы есть,будем бороться до конца прокомментировал матч Алексей Фетисов, и.о. гл.тренера «Спутника».