Тагильчанка Михалина Лысова стала самым авторитетным спортменом Свердловской области
23 декабря 2011, 10:55Спорт
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В рамках празднования Дня Конституции в Екатеринбурге прошло вручение государственных наград Свердловской области. Одно из почетных званий досталось чемпионке Паралимпийских игр 2010 года Михалине Лысовой.
Тагильчанка Михалина Лысова - заслуженный мастер спорта, чемпионка Паралимпийских игр, отмечена оргкомитетом «Сочи – 2014». Кроме того, ей вручен знак отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени.
Михалина признана самым авторитетным спорстменом Свердловской области, ей присвоен титул «Свой чемпион» на территории Среднего Урала.
Напомним, слабовидящая спортсменка впервые стала участником Паралимпийских игр в 2010 году в Канаде. Она завоевала пять медалей в различных видах лыжных гонок: «серебро» - в лыжном спринте, «бронза», «серебро» и «золото» - в эстафете, соревнованиях по биатлону и лыжным гонкам.
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