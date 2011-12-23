Тагильчанка Михалина Лысова стала самым авторитетным спортменом Свердловской области

Тагильчанка Михалина Лысова - заслуженный мастер спорта, чемпионка Паралимпийских игр, отмечена оргкомитетом «Сочи – 2014». Кроме того, ей вручен знак отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени.

Напомним, слабовидящая спортсменка впервые стала участником Паралимпийских игр в 2010 году в Канаде. Она завоевала пять медалей в различных видах лыжных гонок: «серебро» - в лыжном спринте, «бронза», «серебро» и «золото» - в эстафете, соревнованиях по биатлону и лыжным гонкам.