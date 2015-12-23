В Нижнем Тагиле состоялся открытый Кубок профессионального шахматного клуба «Политехник» (ФОТО)

Два дня шахматисты Нижнего Тагила и ещё 8 городов Свердловской области сражались в соревнованиях двух видов - рапиде и блице.

В субботу в 9 турах приняло участие 65 человек. В каждом туре рапида партии последних участников собирали толпу зрителей и болельщиков из числа тех, чьи партии к тому времени уже были завершены.

После 18 часов, когда участниками было сыграно по 9 партий, были подведены его итоги. В тройке лидеров молодёжь: 1 место с результатом 8 очков из 9 у мастера ФИДЕ из Кушвы Анатолия Крутько. По 7 очков у занявшего второе место серовчанина Ильи Чеклецова и занявшего третье место тагильского кандидата в мастера Кирилла Копёнкина.

Блиц привлекает не всех: молниеносность мысли за шахматной доской доступна не всем, да и число партий больше, чем в рапиде. В блице нужно было сыграть по 11 партий. Победу в воскресном турнире вновь одержал Анатолий Крутько. Он набрал 9 ½ очков из 11. На втором месте в результате этого марафона оказался мастер ФИДЕ из Екатеринбурга Вадим Засухин. У него и занявшего третье место Кирилла Копёнкина по 9 очков.