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В Нижнем Тагиле состоялся открытый Кубок профессионального шахматного клуба «Политехник» (ФОТО)
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В Нижнем Тагиле состоялся открытый Кубок профессионального шахматного клуба «Политехник» (ФОТО)

23 декабря 2015, 18:15СпортАнастасия Б.
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