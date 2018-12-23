Семья спасателя из Качканара стала призером международных соревнований
Семья помощника начальника караула 278-й пожарно-спасательной части Качканара Артёма Удинцева завоевала третье место на II фестивале спорта среди семейных команд из стран СНГ «Спортивная семья».
II фестиваль спорта среди семейных команд из стран СНГ «Спортивная семья» состоялся в Московской области. В состязаниях приняли участие семьи из Азербайджана, Армении, Молдовы, Украины и Узбекистана. Россию представили семьи из Химок, Королёва, Долгопрудного, Дубны и Пермского края.
От Свердловской области выступила семья спасателя из Качканара Артёма Удинцева. Удинцевы участвуют в конкурсе второй год подряд. У качканарца двое сыновей – 15-летний Даниил, 9-летний Егор и дочь Валерия, ей 2,5 года.
Первый день соревнований прошел в Химках, в спорткомплексе, где тренируется сборная России. Второй день участники провели на базе ФОКа «Салют» в Долгопрудном.
Качканарцы заняли третье место, сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области.
Мы с супругой рады, что смогли дать своим сыновьям новые впечатления, возможность общения с людьми из разных стран, рассказал Артём Удинцев.
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