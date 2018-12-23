Семья спасателя из Качканара стала призером международных соревнований

II фестиваль­ спорта среди семейны­х команд из стран­ СНГ «Спортивная семья­» состоялся в Московской области. В состязаниях приняли участие семьи из Азербайджана, Армении, Молдовы, Украины и Узбекистана. Россию представили семьи из Химок, Королёва, Долгопрудного, Дубны и Пермского края.

От Свердловской области выступила семья спасателя из Качканара Артёма Удинцева. Удинцевы участвуют в конкурсе второй год подряд. У качканарца двое сыновей – 15-летний Даниил, 9-летний Егор и дочь Валерия, ей 2,5 года.

Первый день соревнований прошел в Химках, в спорткомплексе, где тренируется сборная России. Второй день участники провели на базе ФОКа «Салют» в Долгопрудном.

Качканарцы заняли третье место, сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области.