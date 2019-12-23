Тагильчанка завоевала золотую медаль на всероссийском турнире по боксу

Соревнования проходили в Москве. 22-летняя спортсменка победила двух мастеров спорта международного класса и выполнила норматив мастера спорта России.

Кроме того, на первенстве Свердловской области среди девушек 15-16 лет и юниорок 17-18 лет, которое проходило в Богдановиче, четыре медали завоевали воспитанницы спортивной школы «Тагилстрой». «Золото» у Олеси Блюденовой и Карины Дунаевой, «серебро» — у Кристины Баженовой, «бронза» — у Анастасии Нефедьевой.

Среди юниорок первой стала Ольга Маркевич из «Уральца». Вера Слугина из клуба «Спутник» победила в соревнованиях во взрослой категории.