Тагильчанка завоевала золотую медаль на всероссийском турнире по боксу
Сегодня, 16:45СпортФото: «Тагильский рабочий»
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Ольга Пискунова, воспитанница школы олимпийского резерва «Уралец» в Нижнем Тагиле, стала победительницей в весовой категории до 51 килограмм на всероссийском турнире памяти Н. Королева, пишет «Тагильский рабочий».
Сюжеты: Нижний Тагил
Соревнования проходили в Москве. 22-летняя спортсменка победила двух мастеров спорта международного класса и выполнила норматив мастера спорта России.
Кроме того, на первенстве Свердловской области среди девушек 15-16 лет и юниорок 17-18 лет, которое проходило в Богдановиче, четыре медали завоевали воспитанницы спортивной школы «Тагилстрой». «Золото» у Олеси Блюденовой и Карины Дунаевой, «серебро» — у Кристины Баженовой, «бронза» — у Анастасии Нефедьевой.
Среди юниорок первой стала Ольга Маркевич из «Уральца». Вера Слугина из клуба «Спутник» победила в соревнованиях во взрослой категории.
Теперь спортсменки выступят на чемпионате и первенстве УрФО, которое пройдет в конце января в Новом Уренгое.
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