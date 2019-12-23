Тагильские моржи завоевали «бронзу» на открытом первенстве по зимнему плаванию
Сегодня, 12:18СпортФото: Тагильский клуб моржей
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Члены клуба моржей в Нижнем Тагиле завоевали «бронзу» на первенстве по зимнему плаванию, сообщат ИА «Все новости» со ссылкой на участницу клуба Наталью Шитову.
Сюжеты: Нижний Тагил
Конкуренцию тагиьчанам составили моржи из Каменска-Уральского, Екатеринбурга, Алапаевска, Новоуральска, Верхней Салды. Соревнования прошли на городском пруду у «Демидов plaza». В команде тагильчан было 25 человек в возрасте от 40 лет до 71 года.
Первое место досталось пловцам и Каменска-Уральского, второе — спортсменам из Новоуральска. Тагильчане — на третьем месте, они проплыли эстафету 4×25 метров за 1 минуту 23 секунды.
Следующие областные соревнования по зимнему плаванию пройдут 24 февраля. Они состоятся в Новоуральске.
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