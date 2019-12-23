Тагильские моржи завоевали «бронзу» на открытом первенстве по зимнему плаванию

Конкуренцию тагиьчанам составили моржи из Каменска-Уральского, Екатеринбурга, Алапаевска, Новоуральска, Верхней Салды. Соревнования прошли на городском пруду у «Демидов plaza». В команде тагильчан было 25 человек в возрасте от 40 лет до 71 года.