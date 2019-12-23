Юная екатеринбурженка установила два мировых рекорда по жиму штанги лежа
Вчера, 23:20СпортФото: E1.RU
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
11-летняя Каролина Черных из Екатеринбурга, накануне установила два мировых рекорда среди спортсменов до 13 лет по жиму штанги лежа в 42,2 кг и по народному жиму собственного веса в 35 кг на 16 раз. Она выполнила нормативы кандидата в мастера спорта, сообщает E1.
Сюжеты: Екатеринбург
Мама спортсменки Елена рассказала, что Каролине вручили сертификаты рекордов России, Европы и мира по народной становой тяге, а также удостоверение мастера спорта международного класса, которые она выполнила в октябре на «Золотом Тигре».
С выполнением рекордов и получением спортивных званий Каролину Черных поздравил председатель думы Екатеринбурга Игорь Володин, который тоже увлекался тяжелой атлетикой и имеет звание мастера спорта по русскому жиму.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей