Ранее Морено работал со сборной Испанией и «Монако».

Новым главным тренером «Спартака» может стать Роберто Морено, сообщает «Советский спорт». «Сейчас мы на связи с разными клубами и сборными, – сказал агент испанца Яго Рама Лопез. – Мы слушаем всех, когда Роберту это интересно. Если говорить о России, то мы с ними контактируем и контактировали в прошлом». Напомним, нынешний главный тренер «Спартака» немец Доменико Тедеско заявил, что не будет продлевать контракт, который рассчитан до лета 2021 года.

