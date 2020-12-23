Тагильские самбисты выступят на первенстве России

Тагильские самбисты выступят на первенстве России

Сегодня, 13:09СпортPhoto: «Тагильский рабочий»
Спортсмены из Нижнего Тагила выступят на первенстве России по самбо.

В столице Урала прошли чемпионат и первенство УрФО по самбо среди взрослых, юниоров (от 17 до 19 лет), юношей и девушек (от 15 до 17 лет), пишет «Тагильский рабочий».

По итогам соревнований, два воспитанника спортшколы «Тагилстрой» из Нижнего Тагила получили право представлять Свердловскую область на первенстве России.

В своих весовых категориях победителями и призерами стали Молдоголиев Реваль (первое место), Шишкин Марк (второе место). Третьи места завоевали Долгина Владислава и Шашкина Екатерина.

Напомним, тагильские тхэквондисты на областных соревнования получили 10 путевок на чемпионат и первенство России.

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