Тагильские самбисты выступят на первенстве России

Спортсмены из Нижнего Тагила выступят на первенстве России по самбо.

В столице Урала прошли чемпионат и первенство УрФО по самбо среди взрослых, юниоров (от 17 до 19 лет), юношей и девушек (от 15 до 17 лет), пишет «Тагильский рабочий». По итогам соревнований, два воспитанника спортшколы «Тагилстрой» из Нижнего Тагила получили право представлять Свердловскую область на первенстве России. В своих весовых категориях победителями и призерами стали Молдоголиев Реваль (первое место), Шишкин Марк (второе место). Третьи места завоевали Долгина Владислава и Шашкина Екатерина. Напомним, тагильские тхэквондисты на областных соревнования получили 10 путевок на чемпионат и первенство России. Тагильские тхэквондисты завоевали десять путевок на чемпионат и первенство России

