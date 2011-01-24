Пенсионер из Владивостока за год объехал земной шар

Маршрут веломарафона проходил на восток (с заездом в Благовещенск кродителям), далее – до Сахалина и Магадана.Оттуда отчаянный путешественник чартерным рейсом улетел на Аляску, впорт Анкоридж.

– Хотелось посетить там поселения русских староверов, да и вообщеисторические места проживания первых русских людей на Аляске, –высказывает сокровенное Сергей Сахнов.– В школе я начитался романов о путешествиях: Жюль Верн, Каверин… Иначал грезить морской романтикой. Выучился, стал капитаном дальнегоплавания. На море провел почти тридцать лет. Прошел по всем морям,дважды был в Антарктиде, высаживался на дрейфующую льдину. А на пенсиирешил поменять комфортабельную каюту на велосипед. Согласитесь, разницасущественная.В завершившемся путешествии я планировал проехать на «железном коне»порядка двадцати тысяч километров.

В день предстояло преодолевать отсемидесяти до ста километров. Половину дистанции маршрута составилпервый этап – от Черного до Желтого моря. После Китая улетел на Аляску. Всамолете анализировал этот самый первый этап. Дался он мне, признаться,совсем непросто. Когда выехал из Сочи, весил 96 килограммов. За месяцпохудел на 14 килограммов. Потом стал есть больше хлеба, чтобы не такбыстро терять массу. А вообще в дороге ел в основном отварное мясо,сваренные вкрутую яйца и обязательно зелень.

Но еще важнее в такомвелопробеге придерживаться режима употребления жидкости, чтобы избежатьводяной лихорадки. Перенял это правило у профессиональных гонщиков.Утром перед выездом выпивал пол-литра воды, затем пил после каждыхдесяти километров. Перед стартом также съедал два зубчика чеснока,немного лука. И во время всего маршрута ни разу не чихнул!

За день храбрый пенсионер проезжал сто – сто пятьдесят километров.Приключений, естественно, хватало.

– Когда был в Бурятии, – вспоминает он, – на меня напали. Еду, смотрю –леерное ограждение помято, видимо, кто-то сильно стукнулся. Затем увидели виновницу ДТП – небольшую машину с оторванным колесом. Гляжу –водитель полулежит в кресле, подошел, думал помочь, а он, абсолютнопьяный местный житель, вылезает из салона и кидается на меня с кулаками.Пришлось прикрыться велосипедом. Хорошо, его родственники подъехали,успокоили разбушевавшегося.

В Забайкалье подвергся новой атаке, на сей раз нечеловеческой. Попал вкакой-то аномальный район, который кишел оводами. До того дня не видел,чтобы сотни этих кусачих насекомых разом садились на одного человека.Надел всю одежду, чтобы не прокусили, так стало невмоготу от жары. Уже ипешком шел, и веткой отбивался – тщетно. Два дня оводы изводили меня, апотом этот многострадально-аномальный район, наконец, миновал.

Жизнь путешественника во время кругосветки проходила, как вы понимаете,налегке: минимум еды, спальный мешок и… ноутбук, куда Сергей Сахновежедневно записывал впечатления от уникального турне.– Собираюсь выпустить книгу о своем велопробеге, – надеется он. – Уже ирабочее название придумал: «В 60 лет жизнь только начинается». Длямужчины в этом заложен огромный смысл. Именно в таком возрастепредставитель сильного пола становится, по-моему, полностью свободным.Только одни расходуют свободу на сидение возле телевизора с баночкойпива или еще чего покрепче, а другие покоряют мир. Или хотя бы совершаютпо утрам пробежки, ходят в горы. Во всяком случае, здесь, в будущейолимпийской столице с ее замечательным климатом и великолепной природой,просто преступно прозябать в четырех стенах.

Итак, путешествие вокруг шарика закончилось, однако останавливаться надостигнутом наш герой не собирается.