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Сто скалолазов в Нижнем Тагиле боролись за звание лучшего в боулдеринге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Сто скалолазов в Нижнем Тагиле боролись за звание лучшего в боулдеринге

24 января 2011, 17:33СпортАнка
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