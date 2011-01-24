Сто скалолазов в Нижнем Тагиле боролись за звание лучшего в боулдеринге
24 января 2011, 17:33СпортАнка
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Чемпионат города по скалолазанию «Крещенские морозы» прошёл в ГДТЮ в выходные.
Дисциплина «боулдеринг», напомним, предполагает лазание без страховки по коротким, но предельно сложным трассам. Своё мастерство испытали около ста скалолазов ввозрасте от 10-ти до 30-ти лет из Нижнего Тагила, Перми, Екатеринбурга и Красноуфимска. В трёх категориях из пяти лучшими стали тагильчане. Среди девушек старше 16-ти лет лучшей стала тагильская спортсменка Алена Вяткина. Среди юношей такого же возраста звание чемпионов завоевали Владислав Казанцев и Богдан Посьмашный. Что касается гостей чемпионата, то среди младших девушек сильнейшей стала пермская скалолазка Евгения Михеева, среди младших юношей – Павел Жуков из Екатеринбурга.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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