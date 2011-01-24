В Нижнем Тагиле во второй раз пройдут соревнования по ледолазанию

Участвовать в них организаторы приглашают всех начинающих и опытныхальпинистов. Главный судья соревнований – альпинист Александр Столбов.Сражаться за кубок города по ледолазанию спортсмены будут в три этапа, сообщает пресс-служба клуба туристов «Азимут».

Первый состоится 6-го февраля на краснокаменском Шихане. Ледовую стенкуздесь залили специально для ледолазных тренировок, отмечается в сообщении пресс-службы клуба. Участникам предложатдве скально-ледовые трассы протяжённостью около 20 метров. Дляучастников, прошедших трассу полностью, результат определяется повремени, для остальных – по высоте подъёма.

Второй этап борьбы за кубок города по ледолазанию пройдёт в 20 февраля,третий – 6 марта.