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Нижнетагильская спортивная школа «Спутник» объявляет набор в секцию футбола
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Нижнетагильская спортивная школа «Спутник» объявляет набор в секцию футбола

24 января 2012, 13:16Спорт
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