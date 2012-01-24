Нижнетагильская спортивная школа «Спутник» объявляет набор в секцию футбола
24 января 2012, 13:16Спорт
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
МБОУ ДОД ДЮСШ «Спутник» объявляет набор мальчиков 8-10 лет в секцию футбола.
Об этом сообщили в отделе по физической культуре, спорту и туризму Нижнего Тагила.
Занятия будут проводиться в Дзержинском районе. Все интересующие Вас вопросы Вы можете задать по телефону для справок:34-59-97.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей