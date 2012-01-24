В Нижнем Тагиле состоялся Чемпионат Свердловской области по спортивному ориентированию
24 января 2012, 16:22Спорт
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Областной чемпионат и первенство по спортивному ориентированию состоялось на лыжной базе «Спартак» 22 января.
В соревновании приняли участие 150 спортсменов со всей Свердловской области. Лучший результат среди тагильчан показала Елена Панькова, спортсменка детско-юношеской спортивной школы «Старт». Елена относится к возрастной группе до 14 лет.
Напомним, спортивное ориентирование предполагает нахождение контрольных пунктов трассы при помощи карты и компаса. Зимнее спортивное ориентирование предполагает прохождение этапа на лыжах.
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