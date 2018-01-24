Тагильчанка Ольга Гвоздева стала «лучшим тренером за все время» по гребному слалому

Тренер по гребному слалому Ольга Гвоздева из Нижнего Тагила была признана лучшей в своей деятельности. Медаль «Лучшие тренеры за все время» тагильчанке вручил министр иностранных дел Сергей Лавров на 10-й конференции Федерации по гребному слалому в Москве.

Тренер тагильской спортшколы «Уралец» выпустила двоих бронзовых призеров Олимпийских игр: гребцов-слаломистов Дмитрия Ларионова и Михаила Кузнецова. Молодые люди смогли завоевать 3 место в играх 2008 года и стали многократными чемпионами России. Они тоже были награждены в ходе конференции, на этот раз медалями «Лучшие спортсмены».

Также памятной медали был удостоен тагильчанин Владимир Кайгородов в номинации «Тренеры-лидеры, создавшие гребной слалом в регионах». Он был одним из основателей данного вида спорта в Нижнем Тагиле и области.

После награждений спортсмены обсудили предстоящие всероссийские соревнования гребцов-слаломистов, а также антидопинговую программу и подготовку к грядущим Олимпийским играм в Токио, пишет сообщество «ТТ».

Ольга Гвоздева признана заслуженным тренером РФ и старшим тренером региона, также она получила знак отличия «За заслуги перед Нижним Тагилом». Кроме того, в 2016 году женщина стала победителем премии «Человек года» от TagilCity.ru в номинации «За здоровье».