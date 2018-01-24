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Тагильчанка Ольга Гвоздева стала «лучшим тренером за все время» по гребному слалому
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильчанка Ольга Гвоздева стала «лучшим тренером за все время» по гребному слалому

24 января, 17:30Спорт
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