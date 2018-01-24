Тагильский «Спутник» уступил «Ижстали» - 2:4

В 1 периоде «Ижсталь» сразу начала активную игру, но счет был открыт тагильчанами. Первый гол в ворота удмуртцев забил Яков Ищенко на 16-ой минуте - 1:0, но через 2 минуты соперник смог отыграться и сравнять счет - 1:1.

Во 2 периоде команды боролись на равных: у ХК «Спутник» на этом отрезке времени отличился Александр Гиберт, забив одну шайбу.

Счет 2:3 сохранялся до последней минуты матча. В конце встречи тренерским составом «Спутника» было принято решение сделать замену: вратаря заменили шестым игроком. Но ошибка нападающего привела к тому, что «Ижсталь» смогла забить последнюю, четвертую шайбу в пустые ворота «Спутника».

Далее у тагильчан пройдут выездные игры в городах: Харбин, Цзилинь, Воскресенск, Чехов.

Главный тренер ХК «Ижсталь» Сергей Душкин на пресс-конференции отметил, что игра прошла на равных.