Спортшколам Нижнего Тагила выделили из областного бюджета 2,4 миллиона рублей

Начальник управления физкультуры, спорта и молодёжной политики Нижнего Тагила Ирина Еремеева рассказала, что будет оказана адресная материальная помощь спортсменам, которые состоят в российских и областных сборных. Тех, кто не смог попасть в состав значимых команд, также будут возить на сборы и закупать им инвентарь.