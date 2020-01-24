Спортшколам Нижнего Тагила выделили из областного бюджета 2,4 миллиона рублей
Сегодня, 16:01СпортФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Из бюджета Свердловской области выдели 2 миллиона 406 тысяч рублей на развитие 17-ти тагильских спортивных школ, сообщает «Облгазета».
Сюжеты: Нижний Тагил
Финансы направят в школы, готовящие резерв по олимпийским, сурдлимпийским, паралимпийским видам спорта.
Начальник управления физкультуры, спорта и молодёжной политики Нижнего Тагила Ирина Еремеева рассказала, что будет оказана адресная материальная помощь спортсменам, которые состоят в российских и областных сборных. Тех, кто не смог попасть в состав значимых команд, также будут возить на сборы и закупать им инвентарь.
Помимо этого, деньги планируется потратить на повышение квалификации тренеров. Финансовых затрат требует повышение уровня образования и переподготовка кадров.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей