Юные лыжники из Нижнего Тагила стали призерами областного первенства в Екатеринбурге

Юные лыжники из Нижнего Тагила стали призерами областного первенства в Екатеринбурге
Юные лыжники из Нижнего Тагила стали призерами областного первенства в Екатеринбурге
Сегодня, 14:13СпортФото: Федерация лыжных гонок Нижнего Тагила
В Екатеринбурге состоялось первенство Свердловской области по лыжным гонкам среди юношей и девушек 13-14 лет. Одними из лучших стали воспитанники спортивных школ Нижнего Тагила.

Первенство по лыжным гонкам проводилось с 22 про 23 января на лыжной базе «Нижнеисетская» под Екатеринбургом. Участниками соревнования были школьники 2008–2009 годов рождения — всего 180 девушек и 260 юношей.

Фото:Федерация лыжных гонок Нижнего Тагила

Тагильская сборная показала высокие результаты. Две победы сборной городского округа в гонке на 3000 метров свободным стилем и в спринте классическим стилем принесла Полина Сташкевич (ГАУ СО СШОР «Аист»). А среди юношей первым в спринте был Сергей Егоров из МБОУ СШОР «Спутник». В гонке на аналогичной дистанции он замкнул десятку сильнейших.

Фото:Федерация лыжных гонок Нижнего Тагила

Мария Олькова из клуба «Аист» стала второй в спринте. Виктория Слюнко из «Спутника» заняла седьмое место в индивидуальной гонке и пятое в спринте. То есть, тоже вошла в десятку сильнейших.

Сюжеты:
ЕкатеринбургНижний Тагил
Материалы по теме:
Свердловская областьспортсменыгонкидети-спортсменылыжные гонкиНижний ТагилЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы