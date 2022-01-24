Юные лыжники из Нижнего Тагила стали призерами областного первенства в Екатеринбурге

Тагильская сборная показала высокие результаты. Две победы сборной городского округа в гонке на 3000 метров свободным стилем и в спринте классическим стилем принесла Полина Сташкевич (ГАУ СО СШОР «Аист»). А среди юношей первым в спринте был Сергей Егоров из МБОУ СШОР «Спутник». В гонке на аналогичной дистанции он замкнул десятку сильнейших.