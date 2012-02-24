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День защитника Отечества в Нижнем Тагиле отметили массовым заездом на новеньких мотоциклах
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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День защитника Отечества в Нижнем Тагиле отметили массовым заездом на новеньких мотоциклах

24 февраля 2012, 18:43СпортВалерия Лошкарева
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