День защитника Отечества в Нижнем Тагиле отметили массовым заездом на новеньких мотоциклах

В рамках Первенства состоялось два заезда: мотоциклов с объемом двигателя менее 125 кубических сантиметров и мотоциклов с колясками с объемом двигателя до 650 кубических сантиметров. При этом за рулем железных коней в первой кроссе были дети от 7 до 13 лет, а во втором – юноши от 15 лет и старше.

Сказать, что для новичков мотокросс кажется удивительным и опасным – это ничего не сказать. Зрелище, прямо скажем, не для слабонервных. Заезды поражают своей экстримальностью и риском. Наблюдая за мотокроссом, переполняешься уважением в маленьким парнишкам, с такой отвагой перелетающим через горки сложной трассы, вцепившись в руль своих мотоциклов.

Особенно поражает смелость участников второго заезда. Они передвигаются на видавших виды колясочных Уралах вдвоем: один управляет машиной, второй стоит в коляске и держится за поручень. При этом, экономя время и стараясь не тормозить на поворотах, стоящий участник команды наклоняется в обратную сторону от направления поворота. И чем сильнее к земле он припадет, тем устойчивее поведет себя машина при выходе из маневра. На глазах изумленной публики мотоциклы некоторых участников заезда теряли равновесие, и громоздское устройство переворачивалось, грозя задавить спортсменов. При этом ребята не пасовали: они быстро ставили мотоцикл на колеса, заводили его и продолжали движение под громкие вопли болеющих за них девчонок.

По словам организатора кросса и директора мотоклуба «Лидер» Андрея Пугача, соревнование прошло без особых эксцессов, а на небольшие травмы и падения его воспитанники просто не обращают внимания.

В упорной борьбе в первом забеге победу одержали Андрей Шимухаметов (1 место), Максим Павлюченко (2 место) и Данил Костин (3 место). В заезде мотоциклов с колясками первое место получили Алексей Котелевец и Данил Стариков, серебро - братья Алексей и Илья Батухтины, третье место заняли Геннадий Баженов и Дмитрий Сучков.

Теперь наши спортсмены будут готовиться к соревнованиям, которые пройдут в Качканаре 9 марта. Тренировки, скорее всего, будут еще более продуктивными, ведь теперь младшие ребята катаются на 15 новеньких мотоциклах. К тому же, они более безопасные. Мы обновили почти половину нашего парка мотоциклов: всего их у нас около сорока рассказывает Андрей Пугач.

Директор клуба отметил, что, несмотря на покупку новой техники, занятия в клубе остаются бесплатными. Андрей Васильевич пригласил смелых мальчишек для тренировок в мотоклуб «Лидер».