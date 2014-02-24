Медальный зачет Олимпиады: Россия побила исторические рекорды

А еще у нас — 11 серебряных и 9 бронзовых медалей. Всего 33 награды — также лучший результат этих Игр. Такого числа призовых мест у нас не было за всю историю российского и советского спорта.

Следом идут США и Норвегия. Кроме того, Россия стала первой за 62 года страной — хозяйкой Белой Олимпиады, ставшей как победительницей в общем медальном зачете, так и лидером по количеству золотых наград. Последний раз такое удавалось Норвегии на Играх в Осло в 1952 году.