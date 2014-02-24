Россия vs Германия: завтра в Нижнем Тагиле «Уралочка-НТМК» сразится за место в финале

Организаторы приглашают всех жителей Нижнего Тагила поболеть за тагильскую команду в 18:30. Встреча состоится в спортивно-оздоровительном комплексе «Металлург-Форум», по улице Красногвардейская, 61. Кстати, для тех, кто будет добираться не на личном автомобиле, организованы маршруты автобусов, которые будут действовать и в обратном направлении после матча: