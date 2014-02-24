Россия vs Германия: завтра в Нижнем Тагиле «Уралочка-НТМК» сразится за место в финале
24 февраля 2014, 15:40Спорт
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Завтра в Нижнем Тагиле состоится уникальное состязание, главным действующим лицом которого станет наша волейбольная команда «Уралочка-НТМК».
Самый титулованный женский волейбольный клуб страны «Уралочка-НТМК» примет на родной площадке гостей из Германии – команду «Дрезденер». Это будет полуфинальный поединок Кубка Европейской конфедерации волейбола.
Организаторы приглашают всех жителей Нижнего Тагила поболеть за тагильскую команду в 18:30. Встреча состоится в спортивно-оздоровительном комплексе «Металлург-Форум», по улице Красногвардейская, 61. Кстати, для тех, кто будет добираться не на личном автомобиле, организованы маршруты автобусов, которые будут действовать и в обратном направлении после матча:
- 17.30 – Выя (остановка Рудоуправление) с остановками: 17.50 - «Киномакс»; 18.00 - район ж/д вокзала (м-н «Спортмастер») – «Металлург-Форум».
- 17.30 – Тагилстрой (конечная остановка трамвая) с остановками: кинотеатр «Сталь» - 17.40 - остановка Комсомольская - Управление комбината - 17.50 - район ж/д вокзала (м-н «Спортмастер») – «Металлург - Форум».
- 17.30 - остановка «Комсомольская» – «Металлург-Форум».
- 17.30 - остановка «Управление комбината» – «Металлург-Форум».
- 17.30 – ГГМ (Уральский пр., м-н «Монетка») с остановками: Октябрьский пр.– магазин «Семейный» - магазин «Универсам»; 17.50 - «Киномакс» - «Металлург-Форум».
- 17.30 - Вагонка (Ледовый дворец спорта) – «Металлург-Форум».
- 18.00 - поселок Старатель (магазин «Магнит») – «Металлург-Форум».
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