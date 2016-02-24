Болельщик «Спутника» проиграл пари: за выход любимой команды в плей-офф он прогулялся по городу в костюме бобра и угостил хоккеистов пиццей (ФОТО)

В сентябре прошлого года тагильчанин Сергей Кряжевских на неформальной встрече болельщиков со «Спутником» пообещал купить пиццу команде, если та выбьет себе путевку в плей-офф. Да не просто купит: еще и в костюме талисмана «Спутника» по городу пробежит. А чтобы было веселее, к себе в команду Сергей позвал пресс-секретаря «Спутника».

«Бобровый» марафон за пиццей состоялся 22 февраля. За этот день талисманы команды успели побывать и на тренировке «Юниор-Спутника», и с тагильчанами устроить фотосессию, и на ледовых горках с малышней порезвится, и танцы зажигательные в Парке им. Бондина устроить, и на трамвае прокатиться.

Кстати, бобры не стали «зайцами» и честно заплатили за проезд.

Горячая, вкусная пицца подоспела к хоккеистам в аккурат на тренировку. Сами спортсмены даже не ожидали, что болельщик все-таки исполнит то, что обещал полгода назад. Тем не менее, были приятно удивлены. А как же иначе: не каждый день огромный бобер через весь Нижний Тагил доставляет пиццу.

Фото: ХК «Спутник»

Своим смелым, оригинальным и немного безбашенным поступком Сергей Кряжевских, во-первых, показал, что предан любимой хоккейной команде. А во-вторых, настоящий мужчина всегда выполняет свои обещания. Даже в праздники.