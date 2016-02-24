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Болельщик «Спутника» проиграл пари: за выход любимой команды в плей-офф он прогулялся по городу в костюме бобра и угостил хоккеистов пиццей (ФОТО)
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Болельщик «Спутника» проиграл пари: за выход любимой команды в плей-офф он прогулялся по городу в костюме бобра и угостил хоккеистов пиццей (ФОТО)

24 февраля 2016, 12:20СпортТимофей Данилов
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