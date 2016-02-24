Легкоатлетический манеж появится в Нижнем Тагиле на Вагонке (ФОТО)

По проекту, в Нижнем Тагиле на Вагонке должен появиться крытый манеж с пятью беговыми дорожками длинной 200 метров каждая. Кроме дорожек там будут размещены различные спортивные конструкции и тренажерный зал.

Было предложено несколько мест, где мог бы разместиться этот манеж. Рассматривались площадки: на Пихтовых горах, в районе Кургана памяти и на улице Юности, 2. Но на каждой из них нашлись свои недостатки. Рубка деревьев на Пихтовых горах возмутила бы общественность. Площадка на улице Юности неудобна в плане доступности. У Кургана памяти мало места.

В конечном итоге решение принял мэр Нижнего Тагила Сергей Носов:

Зарезервировать две площадки под строительство легкоатлетического манежа. Одна будет находиться у Кургана памяти, там мы построим манеж, который позволит проводить тренировки и соревнования на уровне чемпионата области. Территория там никак не осваивается и центром сосредоточения дзержинцев не является. Спортивный комплекс сделает это место более оживленным.

Площадку для строительства чего-то более масштабного мы зарезервируем на Юности, 2, -- сказал он.

Манеж появится за Дворцом ледового спорта, примерно между жилыми домами и Курганом памяти. Конечно, это случится не в этом году и, скорее всего, даже не в следующем, ведь проект находится в самом начале реализации, поэтому любителям бега придётся подождать.