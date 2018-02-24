Нижнетагильский «Юниор-Спутник» уступил гостям из Каменска-Уральского (ФОТО)

23 февраля на стадионе УВЗ встретились футбольные команды «Юниор-Спутник» и «Синара». Соперники тагильчан являются одними из лидеров зимнего первенства Свердловской области по футболу .

Хозяева поля уверенно начали матч и выиграли первый тайм со счётом 2:1. Однако в дальнейшем футболисты из Каменска-Уральского взяли себя в руки и вырвали у «Спутника» победу со счётом 2:3.