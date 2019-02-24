Тагильские спортсмены из «Аиста» заняли призовые места в финале зимней спартакиады
Сегодня, 10:13СпортФото: «Тагильский рабочий»
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21 февраля сборная Свердловской области стала победителем финала зимней спартакиады в соревнованиях смешанных команд на горе Долгая в Нижнем Тагиле.
Сюжеты: Нижний Тагил
В состав сборной команды Свердловской области вошли воспитанники школы олимпийского резерва «Аист». Чемпионами стали Богдан Михайлец, Сергей Брауземан, Илья Маньков, Михаил Пуртов, Алина Бородина и Мария Калягина.
В личных стартах Михаил Пуртов завоевал золотую медаль. Спортсмен завоевал три награды высшей пробы.
Илья Маньков завоевал четвертое место в личном турнире, Сергей Брауземан стал восьмым.
Алина Бородина завоевала серебряную медаль, сообщает «Тагильский рабочий».
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