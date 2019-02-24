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Тагильские спортсмены из «Аиста» заняли призовые места в финале зимней спартакиады
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильские спортсмены из «Аиста» заняли призовые места в финале зимней спартакиады

Сегодня, 10:13СпортФото: «Тагильский рабочий»
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