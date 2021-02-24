Сегодня, 07:34СпортФото: пресс-служба RCC

Рассечение над глазом и трещины кисти: на турнире MMA уралец побил бразильца

Турнир MMA RCC: Intro прошел ночью в столице Урала. В главном бою Михаил Рагозин из Екатеринбурга одержал победу над бразильцем Леонардо Гимараешем.

В главном бою турнира уральский боец одержал уверенную победу над противником из Бразилии Леонардо Гимараешем. У екатеринбуржца по итогу матча выявлено подозрение на трещины костей кисти, а у оппонента — рассечение над глазом.

Еще один спортсмен из столицы Урала Павел Гордеев одержал волевую победу над бразильцем Каиком Брито. Первая половина матча прошла под диктовку иностранного гостя, однако уралец смог собраться и одержать победу.

Фото:пресс-служба RCC

Всего в состязании приняли участие 24 спортсмена в 12 матчах. Соревнования прошли в рамках 11-го турнира по смешанным единоборствам.

Напомним, 14 февраля сообщалось, как американец Джозеф Диас лишился титула чемпиона мира в бою с уральским боксером Шавкатом Рахимовым.

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Екатеринбург
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