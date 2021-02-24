Рассечение над глазом и трещины кисти: на турнире MMA уралец побил бразильца

Сегодня, 07:34СпортФото: пресс-служба RCC
В главном бою турнира уральский боец одержал уверенную победу над противником из Бразилии Леонардо Гимараешем. У екатеринбуржца по итогу матча выявлено подозрение на трещины костей кисти, а у оппонента — рассечение над глазом.
Еще один спортсмен из столицы Урала Павел Гордеев одержал волевую победу над бразильцем Каиком Брито. Первая половина матча прошла под диктовку иностранного гостя, однако уралец смог собраться и одержать победу.
Всего в состязании приняли участие 24 спортсмена в 12 матчах. Соревнования прошли в рамках 11-го турнира по смешанным единоборствам.
Напомним, 14 февраля сообщалось, как американец Джозеф Диас лишился титула чемпиона мира в бою с уральским боксером Шавкатом Рахимовым.