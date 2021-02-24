Соревнования по прыжкам с трамплина пройдут в Нижнем Тагиле в марте

Соревнования по прыжкам с трамплина пройдут в Нижнем Тагиле в марте

Сегодня, 19:12СпортФото: 1mediainvest.ru
Финал Континентального кубка FIS по лыжному двоеборью и этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина пройдут в Нижнем Тагиле уже в марте 2021 года. На соревнования приедут лыжники из разных стран.

С 11 по 14 марта 2021 года в Нижнем Тагиле пройдёт финал Континентального кубка FIS, в котором участники будут прыгать с трамплина, а также соревноваться в лыжных гонках. На данный момент заявки на участие подали 68 лыжников — 40 мужчин и 28 женщин, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

С 20 по 21 марта состоится этап Кубка мира по женским прыжкам с трамплина на лыжах, который будет называться «Синяя птица». Данные соревнования будут открыты для болельщиков, однако, заполняемость не должна превышать 50%.

Купить билеты можно будет уже в конце февраля в газетных киосках или через интернет.

На «Синюю птицу» на данный момент заявлены 74 лыжницы из 17 стран. В составе сборной примут участие две тагильчанки — Кристина Прокопьева и Алина Бородина, а также жительница Новоуральска Ксения Пискунова.

Напомним, в феврале в Нижнем Тагиле завершился VII этап Кубка России по прыжкам с трамплина. Участие в нём принимали как мужчины, так и женщины.

Материалы по теме:
соревнованиякубок мирапрыжки с трамплиналыжиНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы