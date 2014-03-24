Тагильские лыжники завоевали первое место на областном Первенстве

Первый день лыжных соревнований принес «Спутнику» золотую медаль. Среди девушек 2000-2001 года рождения в гонке на 3 км свободным стилем Кристина Подъяблонская пересекла финишную прямую первой.

Эстафету 4 по 2 км команда ДЮСШОР «Спутник» в составе Евгении Пантюхиной, Юлии Кузнецовой, Софьи Тагер и Кристины Подъяблонской заняла почетное первое место, опередив команду из Кушвы на 14 секунд.

К слову, все воспитанницы ДЮСШОР «Спутник» выполнили первый взрослый спортивный разряд в гонке на 3 км свободным стилем. К соревнованиям спортсменов подготовили тренеры Илья Рязанов и Виктор Сунцов.