Тагильские лыжники завоевали первое место на областном Первенстве
24 марта 2014, 17:40Спорт
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С 22 по 23 марта в Екатеринбурге проходило Первенство Свердловской области по лыжным гонкам памяти Заслуженного тренера России СССР В.И. Уженцева. В соревновании приняли участие около 300-сот спортсменов области, в их числе лыжники ДЮСШОР «Спутник».
Первый день лыжных соревнований принес «Спутнику» золотую медаль. Среди девушек 2000-2001 года рождения в гонке на 3 км свободным стилем Кристина Подъяблонская пересекла финишную прямую первой.
Эстафету 4 по 2 км команда ДЮСШОР «Спутник» в составе Евгении Пантюхиной, Юлии Кузнецовой, Софьи Тагер и Кристины Подъяблонской заняла почетное первое место, опередив команду из Кушвы на 14 секунд.
К слову, все воспитанницы ДЮСШОР «Спутник» выполнили первый взрослый спортивный разряд в гонке на 3 км свободным стилем. К соревнованиям спортсменов подготовили тренеры Илья Рязанов и Виктор Сунцов.
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