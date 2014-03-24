Успехи спортсменов Свердловской области на Олимпиаде в Сочи обсудят в Москве

На повестке дня – подведение итогов XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи, а также выступление на соревнованиях российских спортсменов. Кроме того, главы регионов под руководством «государственных властей» обсудят вопрос о развитии массового спорта и физического воспитания населения РФ.

Спортсмены Свердловской области на Олимпийских и Паралимпийских играх в Сочи завоевали 20 медалей различного достоинства, 10 из которых золотые. Олимпийскими чемпионами стали фигуристка Юлия Липницкая, биатлонист Антон Шипулин, конькобежка Юлия Скокова, биатлонистки Михалина Лысова, Алена Кауфман, Анна Миленина, керлингисты на колясках Андрей Смирнов и Оксана Слесаренко, отмечает сайт Правительства Свердловской области. Тагильчанке Михалине Лысовой было доверено нести флаг Российской Федерации на официальной церемонии закрытия XI зимних Паралимпйских игр. А в Нижнем Тагиле Михалину, кстати, торжественно встретили, вручив сертификат на квартиру и 200 тысяч рублей.

Кроме того, сообщается, что сегодня свыше одного миллиона жителей Свердловской области ведут спортивный образ жизни: играют в футбол, хоккей и баскетбол, катаются на лыжах, занимаются бегом и другими видами спорта. Особое внимание власти региона уделяют людям с ограниченными возможностями здоровья.