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Спортсмены Нижнего Тагила привезли 9 медалей с открытых соревнований по гиревому спорту в Свердловской области
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Спортсмены Нижнего Тагила привезли 9 медалей с открытых соревнований по гиревому спорту в Свердловской области

24 марта 2016, 11:50СпортПавел Щербина
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