Спортсмены Нижнего Тагила привезли 9 медалей с открытых соревнований по гиревому спорту в Свердловской области
24 марта 2016, 11:50СпортПавел Щербина
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Накануне тагильские спортсмены-гиревики вернулись с открытых соревнований в Верхнем Дуброво (пригород Екатеринбурга).
Сюжеты: Нижний Тагил, Екатеринбург
Тагильчане в разных весовых и возвратных категориях заработали 9 медалей.
В соревнованиях участвовали спортсмены от 14 лет, без верхнего возрастного ограничения. За честь Нижнего Тагила выступали в том числе бойцы городского ОМОН рассказал журналисту TagilCity.ru тренер и один из медалистов - Нургалиев Радион.
Среди тагильчан, занявших первые места:
- Агибалов Олег
- Нургалиев Радион
- Мартушев Алексей
- Гордеев Алексей
Вторыми стали тагильские спортсмены: Лавров, Насыров, Ливанцев.
Третьими стали тагильчане: Никитенко Роман и единственная тагильчанка на пьедестале - Алеева Зинаида.
TagilCity.ru напоминает о том, что гиревой спорт – популярен среди тагильчан. Есть в городе и свой чемпион мира.
© Эрик Х., TagilCity.ru
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