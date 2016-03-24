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Впервые в соревнованиях по футболу победили музыканты
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Впервые в соревнованиях по футболу победили музыканты

24 марта 2016, 16:45Спортoffice@tagilcity.ru
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