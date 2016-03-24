Впервые в соревнованиях по футболу победили музыканты
Более 100 юных футболистов из Свердловской области стали участниками соревнований по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя». Победителями в младшей и старшей возрастных группах стали команды детского дома СОМЭПК – свердловского областного музыкально-эстетического педагогического колледжа Екатеринбурга.
География проекта охватила Екатеринбург, Верхний Тагил, Каменск-Уральский, Малый Исток, Нижние Серги и впервые – Первоуральск и Нижний Тагил (детский дом №1). Ребята сыграли 18 матчей и забили более 50 голов.
Наш детский дом ежегодно принимает участие в соревнованиях «Будущее зависит от тебя». Но только в этом году нам удалось занять первое место. Благодарим компанию «МегаФон» за внимание к детскому спорту, за предоставленною возможность проявить спортивную подготовку наших команд рассказывал Михаил Логинов, тренер команд детского дома СОМЭПК г. Екатеринбурга.
Следующим этапом будет встреча определившихся фаворитов с командами из других уральских регионов, которая пройдет 12-14 апреля в Екатеринбурге. Победители среди всех команд Урала отправятся в Сочи на общероссийские соревнования чтобы побороться за главный приз – поездку в Лондон в гости к знаменитому футбольному клубу «Арсенал».
Соревнования «Будущее зависит от тебя» стали любимым и важным событием для многих ребят из детских домов. Целеустремленность, искренность и задор, с которым сражаются за победу наши юные футболисты, во многом определяет актуальность и успех данного проекта. Мы рады, что все больше ребят из детских домов узнают о нашем чемпионате и к нам присоединяются новые команды рассказывает Людмила Столярова, директор по связям с общественностью Уральского филиала компании «МегаФон».
На Урале Всероссийские соревнования по футболу проходят по инициативе компании «МегаФон», общественной организации «РФС», министерства спорта Российской Федерации, министерства образования и науки Российской Федерации, благотворительного фонда «Футбол – Детям» и благотворительного фонда Антона Шипулина.
Новости турнира, информацию о командах, фото - и видеоматериалы можно найти на официальном сайте проекта football.megafon.ru.
Справка о проекте:
За десять лет в соревнованиях приняли участие более 800 команд детских домов и школ-интернатов из 120 городов России и других стран: Таджикистана, Южной Осетии, Абхазии, Латвии, Китая. С 2005 года более 25 000 девчонок и мальчишек сражались за право стать победителем соревнований. Совместно с фондом «Измени одну жизнь» организаторами турнира создано более 700 видео-анкет о детях – участниках. К январю 2016 года более 170 из них обрели семьи.