Впервые в соревнованиях по футболу победили музыканты

География проекта охватила Екатеринбург, Верхний Тагил, Каменск-Уральский, Малый Исток, Нижние Серги и впервые – Первоуральск и Нижний Тагил (детский дом №1). Ребята сыграли 18 матчей и забили более 50 голов.

Наш детский дом ежегодно принимает участие в соревнованиях «Будущее зависит от тебя». Но только в этом году нам удалось занять первое место. Благодарим компанию «МегаФон» за внимание к детскому спорту, за предоставленною возможность проявить спортивную подготовку наших команд рассказывал Михаил Логинов, тренер команд детского дома СОМЭПК г. Екатеринбурга.

Следующим этапом будет встреча определившихся фаворитов с командами из других уральских регионов, которая пройдет 12-14 апреля в Екатеринбурге. Победители среди всех команд Урала отправятся в Сочи на общероссийские соревнования чтобы побороться за главный приз – поездку в Лондон в гости к знаменитому футбольному клубу «Арсенал».

Соревнования «Будущее зависит от тебя» стали любимым и важным событием для многих ребят из детских домов. Целеустремленность, искренность и задор, с которым сражаются за победу наши юные футболисты, во многом определяет актуальность и успех данного проекта. Мы рады, что все больше ребят из детских домов узнают о нашем чемпионате и к нам присоединяются новые команды рассказывает Людмила Столярова, директор по связям с общественностью Уральского филиала компании «МегаФон».

На Урале Всероссийские соревнования по футболу проходят по инициативе компании «МегаФон», общественной организации «РФС», министерства спорта Российской Федерации, министерства образования и науки Российской Федерации, благотворительного фонда «Футбол – Детям» и благотворительного фонда Антона Шипулина.

Новости турнира, информацию о командах, фото - и видеоматериалы можно найти на официальном сайте проекта football.megafon.ru.

Справка о проекте: