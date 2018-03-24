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Евроазиатский чемпионат по снайпингу пройдёт в Нижнем Тагиле в апреле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Евроазиатский чемпионат по снайпингу пройдёт в Нижнем Тагиле в апреле

24 марта, 11:30Спорт
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