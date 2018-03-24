Евроазиатский чемпионат по снайпингу пройдёт в Нижнем Тагиле в апреле

Планируется проводить такие соревнования на территории Свердловской области ежегодно. Об этом заявили в правительстве региона. Вице-губернатор Алексей Орлов отметил, что на сегодняшний день подано не менее 80 заявок на участие.

Состязание будет проходить по 15 направлениям. Сюда входит стрельба на дальние дистанции с поверхности функционирующего танка, а также стрельба по водным мишеням.

Максимальная дистанция для стрельбы составит полторы тысячи метров в зачёт, рассказали организаторы. Призовой фонд чемпионата составляет 1 миллион рублей. Если удастся с финансовой стороны, то специальный приз будет предусмотрен для рекордных выстрелов на дистанции до 2200 метров. Эти выстрелы войдут в историю, передаёт издание «Вечерние ведомости».