Хоккейная команда «Мечта» из Тагила впервые вышла на международный уровень

Хоккейная команда «Мечта» из Тагила впервые вышла на международный уровень

Сегодня, 21:53СпортФото: 1mediainvest.ru
Хоккейная команда «Мечта» из Нижнего Тагила, которая состоит из юношей 2010–2011 годов рождения, впервые вышла на международный уровень, сообщает пресс-служба администрации города.

В декабре 2021 года ребята примут участие в хоккейном турнире в Калининграде с участием зарубежных команд, рассказал тренер команды Виктор Стариков.

Спортсмены выиграли III этап финальных Всероссийских соревнований юных хоккеистов Клуба «Золотая шайба». По этому случаю они приняли участие в официальном мероприятии, на котором присутствовал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, депутат городской думы Александр Долгоруков и директор дома детского творчества Ленинского района Наталья Кравченко. Хоккеистов поздравили с победой.

После окончания этого сезона будет проведена реконструкция хоккейного корта, на котором занимаются ребята,отметил Владислав Пинаев.

Также он рассказал, что к завершению близится проектирование нового стадиона на территории СОШ № 10.

Напомним, финальный турнир «Золотая шайба» проходил в Астрахани с 11 по 16 марта. Хоккейная дружина «Мечта» из Нижнего Тагила не проиграла ни одного матча и стала победителем среди 16 команд.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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