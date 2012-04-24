Ко Дню Победы в Нижнем Тагиле пройдет Межрегиональный турнир по художественной гимнастике

Торжественное открытие соревнований пройдет 4 мая. В турнире примут участие города Уральского, Сибирского и Приволжского федеральных округов. В Нижний Тагил съедутся спортсмены из Омска, Москвы, Тюмени, Подольска, Мурома, Казани, Челябинска, Магнитогорска, Кургана, Снежинска, Соликамска и других городов. Конечно, с иногородними гимнастками будут соревноваться и тагильчанки.