Ко Дню Победы в Нижнем Тагиле пройдет Межрегиональный турнир по художественной гимнастике
24 апреля 2012, 13:04Спорт
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С 4 по 6 мая в Нижнем Тагиле состоится Межрегиональный турнир по художественной гимнастике «Мисс Весна», посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне.
Торжественное открытие соревнований пройдет 4 мая. В турнире примут участие города Уральского, Сибирского и Приволжского федеральных округов. В Нижний Тагил съедутся спортсмены из Омска, Москвы, Тюмени, Подольска, Мурома, Казани, Челябинска, Магнитогорска, Кургана, Снежинска, Соликамска и других городов. Конечно, с иногородними гимнастками будут соревноваться и тагильчанки.
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