Старшие тагильские баскетболисты выступили на Всероссийском турнире лучше младших товарищей

Как рассказали в Городском отделе по физической культуре, спорту и туризму, участиниками соревновний стали 15 команд, а это 175 человек в двух возрастных группах (1996 и 2002 года рождения)из Екатеринбурга, Тюмени, Томска, Челябинска, Перми и Нижнего Тагила.

Нижний Тагил представляли команды ДЮСШ №4, ДЮСШ «Старый соболь» и ДЮСШ «Юпитер». В возрастной группе среди юношей 1996 года рождения 1 место заняли СДЮШОР «Олимпиец» (Пермь), 2 место – ДЮСШ №4 (тренеры Ненашев А. В. и Новопашин В. В.), 3 место – ДЮСШ №4 (тренеры Ненашев А. В. и Новопашин В. В.).

В возрастной группе среди юношей 2002 года рождения 1 место получили ДЮСШ №4 (тренер Ненашев А. В.), 2 место – ДЮСШ №4 (тренер Рубцов Д. Ю.), 3 место – СДЮШОР №3 (Екатеринбург).