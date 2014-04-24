В Свердловской области на базе ФОКов будут воспитывать чемпионов по плаванию

Так, на прошлой неделе в Кировграде состоялось открытие физкультурно-спортивного комплекса «Чайка». В бассейне уже проходят первые учебные занятия: профессиональные тренеры готовят будущих чемпионов по плаванию.

Дорогу осилит идущий. Мы продолжим сдавать объекты муниципальной собственности. Речь идет о бассейнах, ФОКах, лыжных базах и стадионах на территории всей Свердловской области. Еще один физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в скором времени появится в Богдановиче рассказал Леонид Рапопорт.

Одним из крупнейших проектов, реализуемых в области, стало строительство спортивно-оздоровительного комплекса в Нижнем Тагиле. В трехэтажном здании расположатся 25-метровый бассейн, спортивный и тренажерный залы, раздевалки для спортсменов и тренеров, административные и хозяйственные помещения. В том числе инвентарная комната, медицинские помещения с комнатой медсестры, которая сможет выходить на обходную дорожку бассейна.

Помимо бассейна в помещении будет универсальный спортивный зал, предназначенный для игры в волейбол, баскетбол, футбол, теннис. Зал будет оснащен современным спортивным оборудованием: передвижными баскетбольными стойками, тренировочными баскетбольными щитами, стойками с сетками для волейбола и тенниса, воротами для гандбола и минифутбола. Стоит также отметить, что на первом этаже расположится лаборатория, в которой будет проводиться физико-химический анализ воды рассказали в компании «ГЕН СтройУрал».

Символично, кстати, что старт строительства объекта совпал с днем открытия сочинской Олимпиады.

Раз это произошло в такой знаменательный для России день, я надеюсь, что и темпы у вас будут олимпийские, и жители Гальянки первый спортивный комплекс с полноценным бассейном получат уже к декабрю. Это будет отличным подарком жителям района в олимпийский год обратился к застройщику глава Нижнего Тагила Сергей Носов.

«На 85 процентов уложен фундамент, на 50 процентов - собран металлокаркас, занимаемся установкой сетей. Этот комплекс строят по типовому проекту: подобный объект был открыт в ЯНАО в 2009 году. Делаем аналогичный, только с привязкой к нашей местности. Стоит отметить, что нижнетагильский комплекс будет ориентирован на спортсменов. Здесь будет установлено соответствующее современное оборудование, поэтому можно будет не только плавать в бассейне, но и проводить тренировки», – рассказал заместитель директора спортивной школы «Юпитер» по строительству Максим Смирнов.

На данный момент работы ведут согласно графику. Сдача спортивного комплекса намечена на 25 ноября этого года, а ввод в эксплуатацию - на декабрь. Предполагается, что комплекс примет свыше тысячи посетителей. Единовременная пропускная способность спортивного комплекса составит 92 человека в смену.