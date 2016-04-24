Тагильчане стали чемпионами юношеских соревнований по пожарно-прикладному спорту (ФОТО)

Турнир посвящен памяти пожарных-героев Чернобыля. 26 апреля 1986 года они, выполняя свой служебный долг, стали первыми жертвами аварии на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС.

За звание сильнейших боролись дружины юных пожарных. Спортсмены, в возрасте от 13 до 18 лет, должны были преодолеть полосу препятствий: пробежать по буму и проложить пожарную линию.

«Стометровка», по словам участников, может привнести массу неприятных сюрпризов даже для самых подготовленных спортсменов. Например, во время пробежки, порой, расцепляется пожарный рукав, или участники достигают финишной черты, не соединив полугайки. И на этих соревнованиях спортсмены, которые должны были показать замечательный результат, финишировали с нулевым результатом.

Несмотря на все трудности, хозяева соревнований смогли обеспечить себе 1-е место. Серебро взяли представители Серовского городского округа. Замкнул тройку победителей красноуральская дружина юных пожарных.

Представители Нижнего Тагила и Серова примут участие в областных соревнованиях по пожарно-прикладному спорту. Они состоятся 13 мая в Заречном.