Нижнетагильская сборная заняла первое место в межмуниципальных юношеских соревнованиях по пожарно-прикладному спорту (ФОТО)

В Нижнем Тагиле завершились отборочные соревнования между командами Среднего Урала по пожарно-прикладному спорту. Напомним, они начались 19 апреля.

Спортсмены из Нижнего Тагила, Верхнего Тагила, Нижней Салды и Верхней Салды, а также Серовского и Кушвинского ГО в возрасте от 13 до 18 лет боролись за право принять участие в областных соревнованиях, которые будут посвящены памяти пожарных - героев Чернобыля.

В Заречном будет решаться судьба спортсменов, претендующих на участие во Всероссийских соревнованиях. Они войдут в сборную Свердловской области.

Во время состязаний участники должны были пробежать 100-метровую полосу препятствий.

По результатам состязаний на первом месте – команда Нижнего Тагила, тренируемая Денисом Гашковым, начальником караула пожарно-спасательной части №55. Второе место – у сборной Серова. Третье место завоевали спортсмены Кушвинского городского округа.

Фото: ОНД и ПР Нижнего Тагила и Горноуральского ГО

Эти команды встретятся в мае на областных соревнованиях в Заречном Свердловской области, сообщает отдел надзорной деятельности и профилактической работы Нижнего Тагила.