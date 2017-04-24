Нижнетагильские баскетболисты стали бронзовыми призерами чемпионата Свердловской области
24 апреля 2017, 09:50Спорт
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Баскетболисты Нижнего Тагила в Асбесте в рамках чемпионата области победили соперников со счетом 102:99.
Сюжеты: Нижний Тагил
Накануне команда Асбеста в Нижнем Тагиле потерпела еще одно поражение, пишет «Тагильский рабочий».
Так, тагильчане стали бронзовыми призерами чемпионата Свердловской области среди мужских команд в группе «А».
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