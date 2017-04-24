Нижнетагильские баскетболисты стали бронзовыми призерами чемпионата Свердловской области

Баскетболисты Нижнего Тагила в Асбесте в рамках чемпионата области победили соперников со счетом 102:99. Накануне команда Асбеста в Нижнем Тагиле потерпела еще одно поражение, пишет «Тагильский рабочий». Так, тагильчане стали бронзовыми призерами чемпионата Свердловской области среди мужских команд в группе «А». © TagilCity.ru Сюжеты: Нижний Тагил

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