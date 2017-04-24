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Педагог детского сада из Нижнего Тагила приняла участие в соревнованиях по парашютному спорту в составе сборной России
Сюжеты:
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Педагог детского сада из Нижнего Тагила приняла участие в соревнованиях по парашютному спорту в составе сборной России

24 апреля 2017, 11:25Спорт
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