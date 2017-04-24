Педагог детского сада из Нижнего Тагила приняла участие в соревнованиях по парашютному спорту в составе сборной России
24 апреля 2017, 11:25Спорт
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Уроженка Невьянска, а ныне жительница Нижнего Тагила Алена Балуева выступила в составе сборной России в соревнованиях по парашютному спорту.
Сюжеты: Нижний Тагил
Прыжками с парашютом Алена начала заниматься в 14 лет, сейчас в этом виде спорта ее поддерживает супруг – тоже парашютист. В обычной жизни Алена является педагогом детского сада.
Соревнования проходили в Австрии, где Алена была единственной представительницей из Свердловской области. Команда России совместными силами заняла пятое место.
Как пишет «Областная газета», у спортсменки в копилке уже есть победа в соревнованиях по парашютно-атлетическому многоборью Кубка России.
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