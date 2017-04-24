Педагог детского сада из Нижнего Тагила приняла участие в соревнованиях по парашютному спорту в составе сборной России

Прыжками с парашютом Алена начала заниматься в 14 лет, сейчас в этом виде спорта ее поддерживает супруг – тоже парашютист. В обычной жизни Алена является педагогом детского сада.

Соревнования проходили в Австрии, где Алена была единственной представительницей из Свердловской области. Команда России совместными силами заняла пятое место.

Как пишет «Областная газета», у спортсменки в копилке уже есть победа в соревнованиях по парашютно-атлетическому многоборью Кубка России.