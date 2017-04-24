Средства на покупку автобуса для юных спортсменов собираются в Нижнем Тагиле
Проект «Доступная спортивная среда» был запущен в Нижнем Тагиле. Он позволит детям и взрослым, которые не имеют личного автотранспорта, добираться до места тренировки.
Проект запущен Свердловской некоммерческой организацией боксерского клуба «Квазар». Для решения проблемы на уровне «максимум» планируется приобрести новый специально оборудованный для перевозки детей школьный автобус ПАЗ-32053-70 стоимостью 1 миллион 713 тысяч рублей.
Почему именно новый? Потому что по закону РФ для перевозки детей автобус должен быть не старше 10 лет. Да и прослужит он так гораздо дольше пояснил редакции TagilCity.ru президент и тренер-преподаватель по боксу в Свердловской некоммерческой организации боксерского клуба «Квазар» Антон Шомин.
Минимальной целью проекта является приобретение пассажирской подержанной «ГАЗели». В данном случае точную сумму для сбора назвать сложнее.
Деньги требуются не только для покупки б/у «ГАЗели», но и для её возможного ремонта, покупки летних и зимних колес, а также оформления страховки. Однако в эксплуатации «ГАЗели» есть существенный недочёт. Закон РФ запрещает перевозку детей в ней без специализированных устройств, которые не предусмотрены конструкцией пояснил Антон.
Поэтому надёжность и безопасность перевозки спортсменов во многом будет зависеть от общей суммы собранных средств.
В числе первых, оказавших финансовую помощь проекту, стал чемпион России по хоккею, обладатель Кубка Гагарина 2015-2016, финалист Кубка Гагарина 2016-2017, игрок команды «Металлург», мастер спорта РФ по хоккею с шайбой Железков Артем Дмитриевич. Он пожертвовал сумму в 200 тысяч рублей. Также большую сумму внесли Денис и Алексей, которые не пожелали огласки своих данных рассказал Антон Шомин.
Ранее был осуществлён проект по созданию боксёрского клуба «Квазар», в котором дети и подростки могли бы бесплатно заниматься боксом.
На создание клуба «Квазар», ремонт специализацию помещения под боксерский зал было потрачено 3 миллиона 27 тысяч рублей. На инвентарь с амуницией ушло ещё 823 тысячи рублей. Я сдержал свое слово: дети и подростки уже более 2 лет тренируются в клубе на бесплатной основе, что и планируется продолжать, несмотря на мои финансовые сложности отмечает тренер-преподаватель по боксу в Свердловской некоммерческой организации боксерского клуба «Квазар» Антон Шомин.
Уточнить контактные данные для оказания помощи в сборе можно в редакции TagilCity.ru или по телефону +7 (922) 61-44-354.
© Екатерина Малых, TagilCity.ru