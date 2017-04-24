Средства на покупку автобуса для юных спортсменов собираются в Нижнем Тагиле

Проект запущен Свердловской некоммерческой организацией боксерского клуба «Квазар». Для решения проблемы на уровне «максимум» планируется приобрести новый специально оборудованный для перевозки детей школьный автобус ПАЗ-32053-70 стоимостью 1 миллион 713 тысяч рублей.

Почему именно новый? Потому что по закону РФ для перевозки детей автобус должен быть не старше 10 лет. Да и прослужит он так гораздо дольше пояснил редакции TagilCity.ru президент и тренер-преподаватель по боксу в Свердловской некоммерческой организации боксерского клуба «Квазар» Антон Шомин.

Минимальной целью проекта является приобретение пассажирской подержанной «ГАЗели». В данном случае точную сумму для сбора назвать сложнее.

Деньги требуются не только для покупки б/у «ГАЗели», но и для её возможного ремонта, покупки летних и зимних колес, а также оформления страховки. Однако в эксплуатации «ГАЗели» есть существенный недочёт. Закон РФ запрещает перевозку детей в ней без специализированных устройств, которые не предусмотрены конструкцией пояснил Антон.

Поэтому надёжность и безопасность перевозки спортсменов во многом будет зависеть от общей суммы собранных средств.

В числе первых, оказавших финансовую помощь проекту, стал чемпион России по хоккею, обладатель Кубка Гагарина 2015-2016, финалист Кубка Гагарина 2016-2017, игрок команды «Металлург», мастер спорта РФ по хоккею с шайбой Железков Артем Дмитриевич. Он пожертвовал сумму в 200 тысяч рублей. Также большую сумму внесли Денис и Алексей, которые не пожелали огласки своих данных рассказал Антон Шомин.

Ранее был осуществлён проект по созданию боксёрского клуба «Квазар», в котором дети и подростки могли бы бесплатно заниматься боксом.

На создание клуба «Квазар», ремонт специализацию помещения под боксерский зал было потрачено 3 миллиона 27 тысяч рублей. На инвентарь с амуницией ушло ещё 823 тысячи рублей. Я сдержал свое слово: дети и подростки уже более 2 лет тренируются в клубе на бесплатной основе, что и планируется продолжать, несмотря на мои финансовые сложности отмечает тренер-преподаватель по боксу в Свердловской некоммерческой организации боксерского клуба «Квазар» Антон Шомин.

Уточнить контактные данные для оказания помощи в сборе можно в редакции TagilCity.ru или по телефону +7 (922) 61-44-354.