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Почётный гражданин Нижнего Тагила Николай Карполь получил звание Героя труда РФ
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Почётный гражданин Нижнего Тагила Николай Карполь получил звание Героя труда РФ

24 апреля, 09:30Спорт
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