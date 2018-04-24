Почётный гражданин Нижнего Тагила Николай Карполь получил звание Героя труда РФ

Указ об этом был подписан президентом страны и опубликован на официальном портале правовой информации. Отмечается, что Николай Карполь получил знак отличия «за особые заслуги перед государством и народом».

1 мая уральский тренер отпразднует своё 80-летие. Звание Героя труда РФ станет для него еще одним подарком на юбилей. Ранее, добавим, «Уралочка-НТМК» завоевала взяла бронзовые медали на Чемпионате России по волейболу.

Кроме того, к юбилею Николая Карполя готовят Кубок Ельцина, который пройдёт с 15 по 17 апреля в Екатеринбурге. Мероприятие в нынешнем году стало одним из этапов Лиги наций, нового ежегодного турнира волейбольных сборных из разных стран, передаёт Ura.ru.