В Екатеринбурге ищут организаторов «Майской прогулки»

В 2019 году старт «Майской прогулки» запланирован от ДИВСа на улице Еремина, 10. Финишировать участники будут на улице Мира, 19, у главного корпуса УрФУ. Участники мероприятия могут выбрать расстояние в 18, 36 или 50 километров в зависимости от своих возможностей.

Организатор «прогулки» должен разработать маршрут с шестью или более контрольными пунктами, а также обеспечить наличие на каждом из них медицинского работника. В обязанности организатора входит обеспечение безопасности жизни и здоровья участников.

Кроме того, в обязанности подрядчика входит организация развлекательной программы на старте с 7.00 до 11.00 часов и на финише с 11.00 до 21.00 часа. Исполнитель должен предоставить ведущего, звукооператора и обеспечить установку звукового оборудования.

Согласно документации закупки, подрядчик должен изготовить 8 000 значков для участников «Майской прогулки».