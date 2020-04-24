Менеджер Нурмагомедова объяснил, при каких условиях состоится бой с Сен-Пьером

«Жорж – величайший боец всех времен. Он мой друг. Я очень уважаю этого парня. Но Хабиб – мой брат, у нас очень близкие отношения. Если Сен-Пьер хочет поединка с ним, то мы это сделаем», – добавил Абдель-Азиз для BJPenn.