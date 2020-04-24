Менеджер Нурмагомедова объяснил, при каких условиях состоится бой с Сен-Пьером
Сегодня, 14:07СпортФото: pxhere.com
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По его словам, легендарный боец должен, в первую очередь, уложиться в легкий вес. Во-вторых, ему следует связаться с руководством лиги, а также обсудить этот вопрос с командой россиянина.
Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, назвал три условия организации поединка с канадцем Жоржем Сен-Пьером. Об этом сообщает «Советский спорт».
«Жорж – величайший боец всех времен. Он мой друг. Я очень уважаю этого парня. Но Хабиб – мой брат, у нас очень близкие отношения. Если Сен-Пьер хочет поединка с ним, то мы это сделаем», – добавил Абдель-Азиз для BJPenn.
За всю карьеру в ММА 38-летний Сен-Пьер одержал 26 побед и потерпел два поражения. В активе 31-летнего Нурмагомедова – 28 боев и 28 побед.
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